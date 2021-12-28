الرئيس السيسي: المصانع الجديدة يجب أن يتوافر لها عناصر النجاح بشكل كامل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المصانع الجديدة يجب أن يتوافر لها عناصر النجاح بشكل كامل، قائلا: "أنا عاوز فرص نجاح للمصانع والشركات الجديدة منعا لتكرار اللى فات، متابعا: "اى مستثمر أو قطاع خاص لما بيعمل مصنع جديد مش بيكون عنده مشكلة في تحديث العمل داخل المصنع ده.. لانه قاعد بيدير صح.. الإدارة الجديدة مفيش فيها خواطر.. مش هعين حد في المصنع ملوش لزمة.. علشان قريبى أو معرفتى أو كلام هذا القبيل".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد مثل مصنع كيما للأسمدة: "القطاع الخاص شريك معانا.. هيدفع ويبقى معانا بفلوسه بقى.. بتوع قطاع الاعمال هيزعلوا منى.. انا بتكلم في مصلحة أكبر.. بتكلم في مصلحة البلد.. انها تعيش وتكبر.. البلد تعيش وتكبر وتبقى المصانع عبارة عن أداة في الاقتصاد ورفاهية المجتمع.. وده مش هيحصل إلا لما تبقى منضبط في التعيين والتشغيل".
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