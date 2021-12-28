الحكومة تنفى إصدار قرار بتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 تزامناً مع إضافة "كتيب وظائف المستقبل" للمناهج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 تزامناً مع إضافة "كتيب وظائف المستقبل" للمناهج، مُشددةً على استمرار مناهج المرحلة الإعدادية كما هي دون أي تغيير، مُوضحةً أن "كتيب وظائف المستقبل" ليس منهجاً جديداً للمرحلة الإعدادية، وإنما هو كتيب إضافي فقط وإرشادي لطلاب المرحلة الإعدادية يستهدف تعريفهم على الوظائف التي سيحتاجها سوق العمل في المستقبل، والتخصصات التعليمية التي يجب أن يحصل عليها أو يلتحق بها الطالب حتى تتلائم مع الوظيفة التي يرغب في العمل بها، بهدف مساعدتهم في اتخاذ القرار بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، فيما إذا كانوا يودون الاستمرار في التعليم العام أم التحول إلى التعليم الفني.

وفي سياق متصل، تستهدف الوزارة تطوير التعليم الفني ورفع جودته وفقاً لرؤية مصر 2030، وربط مهارات الخريجين بمتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال العمل على تطوير منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تقوم على التعاون مع الشركاء الصناعيين؛ وذلك لتخريج طلاب مؤهلين ومدربين بشكل كامل وقادرين على سد احتياجات سوق العمل، إلى جانب العمل على تعريف وتثقيف الطلاب بمجالات التعليم الفني، وذلك من خلال البدء في تدريس طلاب الصف الرابع بالمرحلة الابتدائية مادة المهارات المهنية اعتباراً من العام الدراسي الحالي.

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