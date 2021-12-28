السيسي: لن انسى عام 2011.. وربنا أنقذ البلد دى من الخراب والدمار

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أوضاع الدولة المصرية في الماضى، قائلا: "لن انسى عام 2011.. والمفروض يا مصريين مش تنسوا العام ده.. كل إجراء وخطوة مش تنسوا العام ده.. اللى أنقذكم ربنا وحده.. وربنا اللى أنقذ البلد دى من مصاير الخراب والدمار.. ولأجل خاطر الـ 100 مليون مصري".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كملته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد: "ربنا انقذ البلد دى علشان البسطاء والغلابة.. لحكمة إلهية وربنا انقذها.. وهل هنكرر نفس المسار تانى.. لا طبعا.. الكلام ده لو هيزعلكم انا هاجى عليكم.. علشان خايف على البلد..مش تزعل الا على نفسك وانك ممكن تكون سبب في دمار بلدك وخرابها".