السيسى: ”القطاع الخاص يبقا شريك والشركات تنزل البورصة توجه الدولة”

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لأهالي أسوان على تحملهم للتلوث الناتج عن تطوير مصنع كيما قائلا: "مش هنسى أقول للناس في أسوان تحملتم شكل من أشكال التلوث وأوعدكم إن المعايير البيئية حققت حماية حقيقية لكم ، نحافظ إحنا كمان كمسؤولين عن المشروع باستثمار هذه المعايير مش هذا المشروع فقط بل مشاريع القطاع الخاص أيضا لأن البيئة مصلحة الناس كلها ومحدش يؤذى غيره علشان المنشاة مشتغلتش كلها، فيه أجهزة في الدولة بتراجع المصانع بتاع القطاع القطاع الخاص والعام محدش في هذا الموضوع يستثني ، كلنا زى بعض لأننا بنؤذى بلدنا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان : "أشكر الوزير هشام ومجموعة العمل وأشكر القائمين على التطوير في مصنع كيما والمحالج لكن مش عاوزين ننسى ان التطوير لابد ان منغلطش غلطات مشينا فيها قبل كده".

وتابع الرئيس: "توجهنا أن القطاع الخاص يبقا شريك معانا والشركات تنزل البورصة وده توجه دولة علشان القوائم المالية والمراقبة الحقيقية التي تساعدنا في تحقيق المعايير.