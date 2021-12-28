السيسى: مش هنسى شاب قالى مصنع كيما بيرمي مخلفات في النيل وعملوا...

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة وقطاع الأعمال على افتتاح مصنع كيما ومحلج الفيوم المتطور، متابعا: " أهنيكم.. قطاع الاعمال والحكومة على المشروع ده والافتتاحات سواء مصنع كيما ومحلج الفيوم، ويمكن في المناسبات الجميلة دي نقول كلام جميل".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان: "مش هنسى شاب قالى مصنع كيما بيرمي مخلفات في النيل وعملوا حاجة علشان الريحة متطلعش.. وخدناه وروحنا وقولناله احنا شغالين في ده وهنعمله".

وتابع الرئيس: "الوزير بيقول بعنا الأرض علشان ناخد قروض.. بعنا الاراضى علشان ده ونجيب جزء من الفلوس.. مش عاوزين نرجع تاني للخراب والمصنع ده بعد شوية يرجع يتدهور تاني.. في 3 حاجات التسعير والإدارة والحوكمة بنعمل إجراء علشان نحقق التسعير علشان يبقا سعر مناسب للزراعة فى مصر".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الطن كان بتمن ودلوقتي بتمن تاني، نتيجة السنتين اللى فاتوا.. وبالتالى عاوز تصدر وعاوز احتياجات السوق والاسعار في السوق مدعومة والسعر وصل الى تلت السعر اللى في العالم".

وأكمل الرئيس: "التسعير محتاج دايما ازاى نحل فيه وهقول للمزارعين ووزارة الزراعة يا جماعة نظم الري الحديثة الزراعة الحديثة تخلي كمية الأسمدة المستخدمة اقل بنسبة 50 او 40 % بدل ما تشترى شيكارتين تشترى واحدة أصدرها بره".