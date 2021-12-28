هشام توفيق: مصنع ”كيما 2” يورد 55% من إنتاجه لتوفير السماد

كشف الدكتور هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، عن معدلات القيمة المضافة الناتجة عن التطوير ، ومنها توفير طاقة كهربائية ، وزيادة معدلات إنتاج الأمونيا واليوريا ، وزيادة القيمة المضافة الموارد الطبيعية وهو الغاز الطبيعي .
وأضاف الدكتور هشام توفيق ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس مشروعات بمصنع " كيما 2 " بأسوان ، أن شركة " كيما 2" بدأت في توريد 55 % من إنتاجها للجمعيات الزراعية ، مساهمة في توفير السماد بسعر مناسب لصغار الحائزين .
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