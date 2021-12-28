الرئيس السيسي من أسوان: لا بخاف ولا بيهمنى إلا مصر.. العمر والمكان بتاع ربنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد، العمر ده بتاع ربنا والمكان اللي فيه بتاع ربنا".
جاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات افتتاح مصنع كيما بأسوان، اليوم، الثلاثاء.
وبدأت فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن "أسبوع الصعيد"، وتم فى بداية الافتتاحات الجديدة تلاوة آيات من القرآن الكريم.
ومن المقرر، أن يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.
كما يتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.
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