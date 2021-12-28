/668833/الرئيس-مش-بخاف-ولا-بيهمني-أهم-حاجة-البلد

قال الرئيس السيسي، خلال مشاركته في احتفالية افتتاح مشروع كيما بأسوان: "أنا لا بخاف ولا بيههمني أهم حاجة بالنسبة لى البلد، مضيفًا: أنا المواطنين في مصر تحملوا الصعاب 7 سنوات ولا بد أن نقدرهم في القادم".

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد، ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان. كما يتفقد الرئيس السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

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