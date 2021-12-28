/668834/مرثا-محروس-تواجد-الرئيس-فى-أسوان-يعكس-سياسة-الجمهورية-الجديدة--وتعاملها-مع-الأزمات-والمواطنين

أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسوان، مضيفة” دائما يثبت لنا الرئيس أنه خير قدوة وأنه بالفعل يسعي للوفاء بعهده بحياة كريمة للمصريين ومحافظة أسوان خير دليل علي ذلك”.

افتتاحات اسوان

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن كل ما يقوم به الرئيس يدعم استراتيجية مصر علي كافة المستويات ؛ فما حدث في أسوان من تطوير يعزز من إعلاء قيمة المواطنة مما يدعم ملف مصر في الأمم المتحدة فيما يخص حقوق الانسان.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة مرثات محروس على افتتاحات اسوان

وأضافت "محروس" وأيضا نذكر التطوير بالواجهة السياحية وافتتاح محطة الطاقة الشمسية والمراكز الصحية وتوفير كافة المستلزمات الأساسية يعزز من تنشيط عجلة السياحة للدولة وبالتالي يدعم الخطة التنموية المصرية واستكملت مبادرة حياة كريمة وتطوير أسوان وزيارة الرئيس السيسي يعكس مشهد اهتمام ومحاولات أجهزة الدولة والقادة السياسية بتخطي أي أزمة ووضع حلول لإدارتها وأقصد الأزمات التي تعرضت لها اسوان من سيول وغيرها.

كما أكدت "عضوة البرلمان" أن سياسة الجمهورية الجديدة في التعامل مع الأزمات والمواطنين مختلفة تماما عما سبق والدليل وجود الرئيس وسط أهالينا في أسوان.

واختتمت يجب أن نعترف بالطفرة التي تشهدها مصر ونقدر محاولات تقدير الدولة الجديدة لمواطنيها.