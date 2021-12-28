أحمد السقا يكشف اسرارًا لأول مرة في برنامج ABtalKs.. اليوم

/668835/أحمد-السقا-يكشف-اسرارا-لأول-مرة-في-برنامج-ABtalKs-اليوم

كشف الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عن ضيفه للحلقة الجديدة من برنامجه الشهير ABtalKs، وهو النجم أحمد السقا، وذلك أثناء تواجده في مدينة الجونة في شهر أكتوبر الماضي حيث كان يُكرم أحمد السقا في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

دوت الخليج تكشف تفاصيل موعد حلقة أحمد السقا في برنامج ABtalKs

يحل الفنان أحمد السقا ضيفًا على برنامج ABtalKs الذي يقدمه الإماراتي أنس بوخش، اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر، والذي يتم اذاعته عبر قناة أنس بوخش على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أحمد السقا وابنه ضيوف برنامج ABtalKs

وخلال حلقة اليوم من برنامج ABtalKs يكشف أحمد السقا برفقة ابنه الصغير، عن أسرار من حياته الشخصية وعن علاقته بزوجته الإعلامية مها الصغير، وعند ظهور ابنه حمزة يحدث بعض المحادثات الطريفة بينهما.

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أحمد السقا في مسلسل الاختيار 3

وعلى جانب آخر يستعد النجم أحمد السقا لخوض الموسم الرمضاني المقبل من خلال المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار برفقة النجمين أحمد عز وياسر جلال، وذلك بعد نجاح الجزئين الماضيين بطولة أمير كرارة وكريم عبد العزيز وأحمد مكي.

تكريم أحمد السقا في مهرجان الجونة السينمائي

وكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الفنان أحمد السقا والذي شهد تكريمه حضور كبير من نجوم الفن، وسلمه الجائزة الفنانة هند صبري التي شاركته في أكثر من عمل فني.