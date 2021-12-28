/668838/القنوات-الناقلة-مباراة-ليستر-سيتي-ضد-ليفربول

يستضيف فريق ليستر سيتي نظيرة ليفربول في مباراة اليوم الثلاثاء، حيث تقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج القنوات الناقلة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول:

القنوات الناقلة

حيث تذاع مباراة ليفربول ضد فريق ليستر سيتي عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل ليفربول لقاء ليستر سيتي اليوم، وهو يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 18 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5، وخسر في لقاء وحيد.

ويدخل ليستر سيتي لقاء اليوم، وهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 17 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 6 مباراة، وتعادل في 4، وخسر في 7 لقاءات.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال

وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: كونور برادلي – جو جوميز – بيلي كوميتو – كوستاس تسيميكاس

الوسط: تايلر مورتون – جوردان هندرسون – أوكسلايد تشامبرلين

الهجوم: نيكو ويليامز – تاكومي مينامينو – روبرتو فيرمينو.