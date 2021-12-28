الرئيس: "احنا مبندهوسشي على الناس"

قال الرئيس السيسي، خلال مشاركته في احتفالية افتتاح مشروع كيما بأسوان:" احنا مبندهوسشى على الناس" فى إصلاح شركات قطاع الأعمال..و"العمال ملهومشى ذنب".

واضاف الرئيس السيسي خلال كلمته: "ربنا وحدة اللي انقذ البلد دي من الخراب، وده لأجل الـ100 مليون مواطن اللي عايشين فيها، مشيرًا: "بتزعلوا مني علشان خايف عليكم من الضياع"، متابعًا: "كلموا الناس وي ما بكلمكم لأن الناس عايزة المصلحة".

وأشار الرئيس: "مش عايزين نرجع للخراب تاني اللي شافته البلد خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب التسيب والإدارة الغير صالحة والحوكمة"، حيث جاء لك خلال إشارته إلى إدارة المصانع ومديريها الذين يسمحون بدخول أشخاص غير مءهلين للعمل بها.

وأضاف الرئيس السيسي، أننا لا نريد العودة مجدد للدمار الذي طرأ على المصانع، مضيفا: " عايز ادي فرصة للشباب للعمل في المصانع والانتاج علبشان ميتكررش الخراب اللي شوفناه قبل كدة".

وأشار الرئيس السيسي: "أنا لا بخاف ولا بيههمني أهم حاجة بالنسبة لى البلد، مضيفًا: أنا المواطنين في مصر تحملوا الصعاب 7 سنوات ولا بد أن نقدرهم في القادم".

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد، ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.