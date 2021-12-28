/668840/طب-سوهاج-تستقبل-رحلات-علمية-لطلاب-المرحلة-الإعدادية-والابتدائية

استقبلت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، عدد من الرحلات العلمية لطلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية من المدارس المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالمحافظة بهدف تنظيم زيارة علمية داخل الكلية وأقسامها المتعددة.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن تلك الزيارات تهدف إلى تعريف الطلاب بالدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به الكلية بأقسامها المختلفة، مما يساهم في تشكيل وعيهم واعدادهم وتأهيلهم للحياة الجامعية.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أنه تم الترحيب بالطلاب والطالبات، حيث كان في استقبالهم الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ندا عبد المحسن محمد أستاذ الميكروبيولوجى، مضيفاً أنه تم شرح طبيعة الدراسة بالكلية، وحثهم على التفوق والعمل ليصبحوا قوة لهذا الوطن .

وقال الدكتور كمال الشرقاوي، أن الكلية استقبلت عدد من الزيارات من المدارس المختلفة على مدار الأيام القليلة السابقة، منها، مدرسة صبري أبو حسين الرسمية، ومدرسة الشهيد محمد فايز فراج للتعليم الأساسي الإعدادي بالكوامل قبلي، مدرسة سان جورج الخاصة للغات، ومدرسة الرشاد الابتدائية، مضيفاً أن برنامج الزيارة تضمن جولة داخل الكلية، حيث تم زيارة بعض المعامل والأقسام مثل مكتبة كلية الطب، قسم التشريح، قسم الكيمياء الحيوية، وقسم الباثولوجيا، وقسم الصحة العامة، ومعامل الكمبيوتر.

جامعة سوهاج تشارك ختام تدريب التكتلات الإنتاجية وإدارة الحاضنات بأسوان

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بآليات تطوير التكتلات الإنتاجية وإدارة الحاضنات، والذى نظمته مؤسسة إنرووت للتنمية من خلال مشروع مسار.

كان ذلك بمحافظة أسوان بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، ومنها عين شمس، الإسكندرية، المنوفية، بنها، بني سويف، أسيوط، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن ريادة الأعمال هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر، مؤكداً على ضرورة تعزيز التوجه الفعال الذى تتبناه الدولة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشيداَ بالدور الذى تقوم به إنرووت للتنمية، ومشروع مسار في دعم ريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

وأضاف أن مشروع مسار يستهدف دعم وتنمية الاقتصاد المحلي بما يحقق أهداف الاقتصاد الوطني، إتساقا مع رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار، أن التدريب استمر لمدة ٣ أيام، وتضمن التعريف بالتكتلات الإنتاجية وآليات تطويرها، وأيضاً إطلاع المشاركين على استراتيجيات إدارة وحدات تنمية وتطوير الأعمال وربطها بمجتمع الأعمال والصناعات، مشيراً إلى أنه تم استعراض قصة نجاح حاضنة أعمال مسار جامعة سوهاج في دعم وتطوير تكتل اللوف بمدينة طهطا، من خلال مشروع تطوير سلاسل القيمة للوف والذى تنفذه إنرووت للتنمية.