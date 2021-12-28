/668841/البرلمان-يبدأ-جلسته-الرقابية-على-وزير-التعليم

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المقرر ان تشهد مناقشة عدد كبير من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التربية والتعليم بشأن مشكلات التعليم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة اليوم بحضور وزير التعليم

الجلسة لعامة للبرلمان

ومن المتوقع ان تشهد الجلسة هجوما ساخنا من جانب النواب، على وزير التعليم، وذلك بعدما شهدت الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضي، هجوما حادا على الوزير، بسبب تغيبه عن الجلسة التي كان مقررا فيها مناقشة تلك الطلبات والأسئلة.

وكان رئيس المجلس، نبه على الأعضاء قبل رفع الجلسة أمس، على أن من سيتم النداء على اسمه فى جلسة الغد المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التربية والتعليم، ويكون غير موجود، فلن يتم تكرار النداء عليه مرة ثانية.

وجاءت الأدوات الرقابية على النحو التالي:

1 - طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن مشكلات العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من: 1- العضو منى عبد العاطي 2- العضو ياسمين أبو طالب 3- العضو أشرف حاتم 4- العضو محمد سليمان 5- العضو محمد الحسيني 6- العضو أيمن أبو العلا 7- العضو إيهاب الطماوي 8- العضو محمد تيسير مطر 9- العضو ضياء الدين داود 10- العضو أحمد خليل خير الله 11- العضو إيلاريا سمير حارص 12- العضو أشرف المقرحي 13- العضو سحر البزار 14- العضو محمد بدراوي

15- العضو ني نتر أوزوريس 16- العضو حسام المندوه الحسيني 17- العضو محمود قاسم 18- العضو محمد العماري 19- العضو طلعت عبد القوي 20- العضو محمد عبد الرحمن راضي 21- العضو ألفت المنزلاوي 22- العضو سلوى أبو الوفا 23- العضو فريدي البياضي 24- العضو نشأت فؤاد عباس 25- العضو محمد نشأت العمدة 26- العضو هاني خضر 27- العضو بلال النحال 28- العضو فؤاد أباظة 29- العضو أيمن محسب 30- العضو نسرين صلاح عمر 31- العضو آمال عبد الحميد 32- العضو محمد الصمودي 33- العضو محمود البرعي 34- العضو خالد الحداد 35- العضو أمل زكريا قطب 36- العضو علي بدر 37- العضو عفاف زهران 38- العضو مجدي سيف 39- العضو عيد حماد 40- العضو زكريا حسان 41- العضو سناء السعيد 42- العضو مجدي الأمير 43- العضو كمال أبو جليل 44- العضو نبيل عسكر 45- العضو لطفي شحاتة 46- العضو نشوى رائف 47- العضو أحمد حمدي خطاب 48- العضو محمد نجيب خالد نور الدين 49- العضو عصام العمدة 50- العضو أحمد العرجاوي 51- العضو إيهاب عبد العظيم 52- العضو علاء خير الله 53- العضو حسن عبد الوهاب محمد 54- العضو حسن المير 55- العضو أحمد الشريف 56- العضو صفاء جابر 57- العضو سارة النحاس 58- العضو سعودي عبد الرحمن 59- العضو إبراهيم أبو شعيرة 60- العضو العربي فؤاد 61- العضو أمل سلامة 62- العضو ياسر منير عبد الجواد 63- العضو سيد سلطان 64- العضو نرمين فتحي بدراوي 65- العضو أحمد الحديدي 66- العضو علي الدسوقي 67- العضو عادل النجار 68- العضو باسم حجازى 69- العضو أحمد حته ب - أسئلة مقدمة من: 1- العضو إحسان شوقي 2- العضو عاطف المغاوري 3- العضو سحر العشري 4- العضو دعاء عريبي 5- العضو أميرة أبو شقة 6- العضو درويش مرعي 7- العضو إيفيلين متى

جـ - طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.

2. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

3. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

2- طلبات إحاطة وسؤالان عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.