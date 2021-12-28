/668846/الرئيس-السيسي-أنا-لن-أنسى-2011-وبلدكم-كانت-هاتضيع-لولا-ربنا-والناس-البسطاء-والغلابة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" أهنئ قطاع الأعمال والحكومة على الافتتاحات التى نشهدها اليوم".

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشاريع القومية بمحافظات الصعيد.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مش هانسى فى 2014، فى شاب قالي:" مصنع «كيما» بيرمي مخلفات فى النيل، والعمال نضفوا المكان قبل ما تيجي علشان الريحة".

تصريحات السيسي اليوم

واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مش عايزين نرجع تاني للخراب، ولازم نلتزم بثلاث أمور هم:" التسعير والإدارة والحوكمة، لأنها معادلة النجاح".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي:" نظم الزراعة والري الحديثة يساهم فى انخفاض نسبة السماد ولازم المزارعين يعرفوا دا ويتبعوا الأساليب الحديثة، لأن دا يقلل التلوث ويوفر السماد".

آخر تصريحات السيسي

واستكمل السيسي:" الإدارة الجيدة اللى مافيش فيها خواطر، ولازم القطاع الخاص يكون شريك فى كل الأعمال".

وتابع:" أنا بتكلم عن أن البلد تعيش وتكبر، وأن المصانع تكون أداة فى الاقتصاد ورفاهية المجتمع، مضيفًا:" احنا محتاجين القطاع الخاص، لأننا اثبتنا أننا غير أكفاء فى إدارة البشرية بتاعتنا". الرئيس السيسي: احنا محتاجين القطاع الخاص يكون شريك فى التنمية، لأننا لأننا اثبتنا أننا غير أكفاء"

واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات تضمن تحقيق الإدارة الرشيدة".

ملخص تصريحات السيسي اليوم

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي:" وأنا بقول على الهواء أن الناس بنت على أراضي قطاع الأعمال فلل وبيوت".

واستكمل الرئيس السيسي:" أنا لن أنسى 2011، وبلدكم كانت هاتضيع، لولا ربنا والناس البسطاء والغلابة".