/668846/الرئيس-السيسي-أنا-لن-أنسى-2011-وبلدكم-كانت-هاتضيع-لولا-ربنا-والناس-البسطاء-والغلابة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" أهنئ قطاع الأعمال والحكومة على الافتتاحات التى نشهدها اليوم".
جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشاريع القومية بمحافظات الصعيد.
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مش هانسى فى 2014، فى شاب قالي:" مصنع «كيما» بيرمي مخلفات فى النيل، والعمال نضفوا المكان قبل ما تيجي علشان الريحة".
تصريحات السيسي اليوم
واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مش عايزين نرجع تاني للخراب، ولازم نلتزم بثلاث أمور هم:" التسعير والإدارة والحوكمة، لأنها معادلة النجاح".
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي:" نظم الزراعة والري الحديثة يساهم فى انخفاض نسبة السماد ولازم المزارعين يعرفوا دا ويتبعوا الأساليب الحديثة، لأن دا يقلل التلوث ويوفر السماد".
آخر تصريحات السيسي
واستكمل السيسي:" الإدارة الجيدة اللى مافيش فيها خواطر، ولازم القطاع الخاص يكون شريك فى كل الأعمال".
وتابع:" أنا بتكلم عن أن البلد تعيش وتكبر، وأن المصانع تكون أداة فى الاقتصاد ورفاهية المجتمع، مضيفًا:" احنا محتاجين القطاع الخاص، لأننا اثبتنا أننا غير أكفاء فى إدارة البشرية بتاعتنا". الرئيس السيسي: احنا محتاجين القطاع الخاص يكون شريك فى التنمية، لأننا لأننا اثبتنا أننا غير أكفاء"
واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات تضمن تحقيق الإدارة الرشيدة".
ملخص تصريحات السيسي اليوم
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي:" وأنا بقول على الهواء أن الناس بنت على أراضي قطاع الأعمال فلل وبيوت".
واستكمل الرئيس السيسي:" أنا لن أنسى 2011، وبلدكم كانت هاتضيع، لولا ربنا والناس البسطاء والغلابة".
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