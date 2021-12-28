الرئيس للقطاع الخاص: "أهلا وسهلا بيكم احنا محتاجينكم"

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في احتفالية افتتاح مشروع كيما بأسوان، "لا بد من اتقان العمل في المصانع الجديدة، وعدم إعطاء فرصة للتحيز وفتح مجال للعمل بالمصانع دون حق، مخاطبًا مديري المصانع: "الإدارة الجيدة مفيهاش خواطر ونقوم بتعيين ناس ملهمش لازمة".

وفي سياق متصل قال السيسي:" احنا مبندهوسشى على الناس" فى إصلاح شركات قطاع الأعمال..و"العمال ملهومشى ذنب".

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته: "ربنا وحدة اللي انقذ البلد دي من الخراب، وده لأجل الـ100 مليون مواطن اللي عايشين فيها، مشيرًا: "بتزعلوا مني علشان خايف عليكم من الضياع"، متابعًا: "كلموا الناس وي ما بكلمكم لأن الناس عايزة المصلحة".

" مش عايزين نرجع للخراب تاني اللي شافته البلد خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب التسيب والإدارة الغير صالحة والحوكمة"، حيث جاء لك خلال إشارته إلى إدارة المصانع ومديريها الذين يسمحون بدخول أشخاص غير مءهلين للعمل بها.

وأضاف الرئيس السيسي، أننا لا نريد العودة مجدد للدمار الذي طرأ على المصانع، مضيفا: " عايز ادي فرصة للشباب للعمل في المصانع والانتاج علبشان ميتكررش الخراب اللي شوفناه قبل كدة".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا لا بخاف ولا بيههمني أهم حاجة بالنسبة لى البلد، مضيفًا: أنا المواطنين في مصر تحملوا الصعاب 7 سنوات ولا بد أن نقدرهم في القادم".

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد، ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

الجدير بالذكر أن مصنع كيما 2 بأسوان لإنتاج الأسمدة تم تنفيذه بتكلفة 11.6 مليار جنيه ، ومقام على 60 فدان ويوفر 3700 فرصة عمل، والمصنع الذى سيفتتحه الرئيس ينتج أسمدة أزوتية اليوريا والنترات ويوجه جزء كبير منها للتصدير بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطنى، ولا سيما انه تم تنفيذه بأحدث تكنولوجيا عالمية ونفذته شركة تكنومينت الإيطالية .

المشروع يهدف الى انتاج 1220 طن من الامونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يومياً بمصنع كيما الجديد بأجمالي 570 الف طن/ سنوياً و300طن امونيا توجه الى المصنع القديم لإنتاج 120 الف طن/ سنوياً من نترات الامونيا منخفض وعالي الكثافة و100 الف طن/ سنوياً من سماد نترات النشادر الأزوتي

وذلك باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء وذلك ساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعه للشبكة القومية .

يساهم بشكل رئيسى من خلال توريد 51% من إنتاج مصانع ” كيما” لوزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعى