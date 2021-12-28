كلمات اغنيه عمرو دياب كتر من قربك بعد تصدرها مواقع التواصل الإجتماعي

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يتساءل الجمهور عن كلمات اغنيه عمرو دياب كتر من قربك والتي تم طرحها في الساعات الماضية حيث أن الهضبة طرح أغنية كتر من قربك التي تداولها الكثيرين من محبيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي حتى أنها تصدرت مؤشرات البحث على موقع جوجل مصر وبدأ الجمهور بالبحث عن اغنية كتر من قربك عمرو دياب .

دوت الخليج تنشر كلمات اغنيه عمرو دياب كتر من قربك في السطور التالية كلمات اغنيه عمرو دياب كتر من قربك يا حبيبي اتمخطر انت الأجمل انت الأخطر دة انت الخطوة بمليون ريختر وديت قلبي شمال ويمين يا حبيبي اتمخطر انت الأجمل انت الأخطر دة انت الخطوة بمليون ريختر وديت قلبي شمال ويمين كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر اصل انا بقلق واتوتر لما تسبني دقيقتين انا تحت الامر انا هفضل جمبك طول العمر علشانك ابيع البيض والسمر وهلاقي انا زيك فين وان كان على الورد اما اجيبه افرشلك بيه الأرض ادفى في حضني في عز البرد والباقي نقوله بعدين كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر طيب كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر اصل انا بقلق واتوتر لما تسبني دقيقتين اصل انا مضطر اتوه في عنيك مرساش على بر البعد دقيقة حبيبي امر خليني معاك على طول او شوفلك حل علشان لهفتي مش راضية تقل ما بالك بقى لما انت تهل ولا يقولوا على وصول كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر طيب كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر اصل انا بقلق واتوتر لما تسبني دقيقتين يا حبيبي اتمخطر انت الأجمل انت الأخطر دة انت الخطوة بمليون ريختر وديت قلبي شمال ويمين يا حبيبي ادلع يالي مخلي القلب يولع دة انت الليلة بجد مبدع شايف غير كل الباقين اغنية كتر من قربك عمرو دياب كتر من قربك عمرو دياب من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

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