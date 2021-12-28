/668852/رئيس-النواب-يداعب-الأعضاءمش-عايز-تهنئة-بمناسبة-السنة-الجديدة-فى-كل-كلمة-وكل-سنة-وحضراتكم-طيبين

داعب المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأعضاء بجلسة مواجهة وزير التربية والتعليم د. طارق شوقى بتأكيده أنه يدرك «أن كل نائب ممن سيتحدث سيقوم بتهنئته بمناسبة العام الميلادى الجديد..وأنا بقول لحضراتكم نخش فى الموضوع على طوال وكل سنه وحضراتكم طيبين ..وبلاش نكرر التهنئة فى أول كل كلمة».

دوت الخليج

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتورحنفى جبالى، لمواجهة د.طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بـ140أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة،وطلبات مناقشة عامة، وذلك اليوم الثلاثاء فى ضوء مواصلة مجلس النواب لدوره الرقابى على أداء الحكومة، بعدما إعتذر د. طارق شوقى عن الحضور الإسبوع قبل الماضى لإرتباطه خارجة البلاد.

ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عدة تبيهات للأعضاء، بأن مدة الحديث، ستكون دقيقتان وسيتم غلق مكبر الصوت بعد انتهاء المدة، وسيتم غلق مكبر الصوت حال الخروج عن موضوع الجلسة وأحكام الجلسة ، وعدم السماح بالخروج عن موضوع الأداه الرقابية المحددة وسيتم غلق المكبر حال حدوث ذلك، سيتحدث جميع النواب مرة واحدة، ثم يتم الاستماع لرد السيد الوزير على تلك الأدوات، رد الوزير سيكون بصورة مجملة ولن يتم السماح بمناقشة مع الوزير او مقاطعته ، ومن يتم النداء عليه لن يتم النداء عليه مرة اخرى.

رئيس النواب يداعب الأعضاء«مش عايز تهنئة بمناسبة السنة الجديدة فى كل كلمة ..وكل سنة وحضراتكم طيبين»

الأدوات الرقابية تضم 83طلب إحاطة و8أسئلة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس، و 6طلبات مناقشة، حيث النائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وأمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وعمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، ورحاب الغول وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية، العضو سحر العشري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج، و العضو محمد الكومي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات.

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كما تضم أيضا 13طلبات إحاطة وسؤالان عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، و11طلب إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، وطلبا إحاطة عن عدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس، و2طلبات إحاطة عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم وكذلك عمال المدارس وطلبا إحاطة عن سرعة الانتهاء من انشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم، و3طلبات إحاطة عن قرار إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة.

وتضم أيضا طلبات إحاطة مقدمة من سهير القاضي، عن عدم إدارج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي، سحر بشير، عن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار،و عبد النعيم حامد، عن عدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة، وأحمد علي إبراهيم، عن عدم إستلام هيئة الأبنية التعليمية للأرض المخصصة لها بحي المرج – محافظة القاهرة.

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سؤالان مقدمان من محمد مصطفى السلاب، عن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي،و هدى عبد الستار، عن غياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية، وطلب مناقشة عامة مقدم من السيدة العضو رانية الجزايرلي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية.