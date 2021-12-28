/668831/جامعة-سوهاج-تشارك-ختام-تدريب-التكتلات-الإنتاجية-وإدارة-الحاضنات-بأسوان

كان ذلك بمحافظة أسوان بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، ومنها عين شمس، الإسكندرية، المنوفية، بنها، بني سويف، أسيوط، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن ريادة الأعمال هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر، مؤكداً على ضرورة تعزيز التوجه الفعال الذى تتبناه الدولة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشيداَ بالدور الذى تقوم به إنرووت للتنمية، ومشروع مسار في دعم ريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

وأضاف أن مشروع مسار يستهدف دعم وتنمية الاقتصاد المحلي بما يحقق أهداف الاقتصاد الوطني، إتساقا مع رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار، أن التدريب استمر لمدة ٣ أيام، وتضمن التعريف بالتكتلات الإنتاجية وآليات تطويرها، وأيضاً إطلاع المشاركين على استراتيجيات إدارة وحدات تنمية وتطوير الأعمال وربطها بمجتمع الأعمال والصناعات، مشيراً إلى أنه تم استعراض قصة نجاح حاضنة أعمال مسار جامعة سوهاج في دعم وتطوير تكتل اللوف بمدينة طهطا، من خلال مشروع تطوير سلاسل القيمة للوف والذى تنفذه إنرووت للتنمية.

يذكر أنه شارك بالتدريب الدكتور محمد عبد الله مدير وحدة تنمية الأعمال، والدكتور محمود المنشاوي مدير مركز التطوير المهني .

جامعة سوهاج تختتم معسكرات التربية الرياضية

اختتمت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع، بمشاركة الأفواج الثلاثة من طلاب الفرقة الأولى، والذي استمر في الفترة من ١٢ نوفمبر حتي ٢٤ ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن المعسكر نُفذ لخدمة قري ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيداً بمجهود الطلاب في تقديم المساعدة وخدمة المجتمع، ومؤكداََ على أهمية تلك المعسكرات لاكتساب المهارات وثقل وتكوين الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز قيم حب العمل التطوعي ومساعدة الآخرين.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعسكر الطلابي شارك فيه ٤٩٠ متدرب من الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ثلاث أفواج، ونفذ المعسكر كل يوم جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر وكانت مدة كل فوج ثلاثة أيام، موضحاً أن الفوج الأول للمعسكر تم تنفيذه يومي ١٢و١٩ نوفمبر، والفوج الثاني تم تنفيذه يومي ٢٦ نوفمبر و٣ ديسمبر، أما الفوج الثالث تم تنفيذه يومي ١٠ و١٧ ديسمبر، إلى جانب يوم ٢٤ ديسمبر الذي تم تنفيذه بمشاركة جميع الأفواج الثلاثة.