/668832/مياه-سوهاج-الانتهاء-من-نقل-الوصلات-المنزلية-للمواطنين-بمشروعات-حياة-كريمة-خلال-اسبوع

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب على ضرورة الانتهاء من نقل كافة الوصلات المنزلية للمواطنين من خطوط المياه القديمة الى خطوط المياه الجديدة البلاستيك التى تم تنفيذها بقرى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز طما والبلينا وجرجا وساقلتة والمراغة ودار السلام والمنشاة .

وشدد عبدالغفار على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها فى اطار المبادرة الرئاسية والتى من المقرر الانتهاء منها خلال عام ٢٠٢٢ جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لرؤساء القطاعات ورؤساء الافرع للاتفاق على اهم ملامح العمل خلال الفترة القادمة بهدف تحقيق اهداف الشركة فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى. واكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة البدء فى بحث آليات انشاء ورشة لصيانة مولدات الديزل هذا بالاضافة إلى ضرورة رفع نسب التحصيل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد وكذلك التوزيع الامثل للعمالة بجميع مواقع الشركة بما يضمن تشغيل كافة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى 24 ساعة على مدار الاسبوع والالتزام بتامين بيئة العمل والاجراءات الاحترازية وحل جميع الشكاوى فى اسرع وقت ممكن بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات التى تقدمها الشركة.

جامعة سوهاج تشارك ختام تدريب التكتلات الإنتاجية وإدارة الحاضنات بأسوان

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بآليات تطوير التكتلات الإنتاجية وإدارة الحاضنات، والذى نظمته مؤسسة إنرووت للتنمية من خلال مشروع مسار.

كان ذلك بمحافظة أسوان بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، ومنها عين شمس، الإسكندرية، المنوفية، بنها، بني سويف، أسيوط، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن ريادة الأعمال هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر، مؤكداً على ضرورة تعزيز التوجه الفعال الذى تتبناه الدولة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشيداَ بالدور الذى تقوم به إنرووت للتنمية، ومشروع مسار في دعم ريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار، أن التدريب استمر لمدة ٣ أيام، وتضمن التعريف بالتكتلات الإنتاجية وآليات تطويرها، وأيضاً إطلاع المشاركين على استراتيجيات إدارة وحدات تنمية وتطوير الأعمال وربطها بمجتمع الأعمال والصناعات، مشيراً إلى أنه تم استعراض قصة نجاح حاضنة أعمال مسار جامعة سوهاج في دعم وتطوير تكتل اللوف بمدينة طهطا، من خلال مشروع تطوير سلاسل القيمة للوف والذى تنفذه إنرووت للتنمية.