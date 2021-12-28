عاجل.. السيسى يوجه المالية بتعويض الصيادين عن فترة التوقف بالبحيرات

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى فى كلمته خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، أنه بالنسبة للمواطنين العاملين بمجال الصيد فى البحيرات سيتم تعويضهم عن فترة إيقاف الصيد وهى "3 أشهر"، موجها وزير المالية محمد معيط بأن يوفر التعويضات اللازمة للصيادين خلال هذه الفترة.
ووجه وزارة الزراعة وكل الجهات المسؤولة عن الثروة السمكية أن تعمل على رفع إنتاجية الأسماك بالبحيرات وفقا لأحدث الأساليب العلمية، مطالبا الصيادين بعد النزول للبحيرات خلال فترة توقف "3 أشهر" والإلتزام بتعليمات وزارة الزراعة.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.
ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وذلك وفقا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم.
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