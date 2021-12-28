مصر تتقدم فى مؤشر تحقيق التنمية الصحية الشاملة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، أن الحكومة المصرية تولى تحسين خدمات الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا؛ حيث بدأت الحكومة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى عدد من المحافظات، بجانب التوسع فى إطلاق المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحى فى مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وأضاف أن تلك الجهود ساعدت فى تحسن أداء مصر فى مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة والذى يتتبع أداء الدول فى تقديم الخدمات الصحية منذ عام 2000 وحتى 2019.