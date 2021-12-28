نظير عياد: اللغة هوية الأمة وسبيل مجدها وتاريخ حضارتها ورمز عزتها

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة أ.د نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن اللغة هى هوية الأمة وسبيل مجدها وتاريخ حضارتها، كما أنها بالنسبة للأمم جميعا أداة تواصلها وطريقة تفكيرها، ورمز عزتها، ومصدر فخرها، موضحا أن اللغة العربية تتميز بكل ذلك وتزيد عليه أنها لغة دينها وكتاب ربها، حيث جعل الله فهمها ضرورة وتعلمها شرفا، فكان ارتباط المسلم بلغته مختلفا عن ارتباط أى إنسان بأية لغة أخرى.





وأوضح الدكتور نظير عياد خلال كلمته باحتفالية الأزهر باليوم العالمى للغة العربية، والتى ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، أن اللغة العربية هى وسيلة المسلم لفهم مقاصد النص القرآنى ومعانيه وغاياته الكبرى المتمثلة فى تلقى الأحكام الشرعية منه، مؤكدا أن العلماء قد استعانوا بها فى فهم مراد الله فى كتابه والكشف عن أسراره، وتحديد دلالاته.

وأكد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن فضل اللغة العربية كبير وشأنها عظيم، وأنها قد انتقلت من كونها لغة شعب وإقليم إلى لغة كونية حين غدت لغة سماوية؛ لغة القرآن الكريم، وبالتالى فقد حوت عقيدة كونية أعلنت عن نفسها عقيدة للبشر عامة، وهو ما جعل العربية فى أقل من قرن، لغة عالمية كبرى تشكلت فى أطرها وسياقاتها أسس الحضارة الكونية العظمى التى سادت العالم قرونا عديدة، وامتدت على مساحات شاسعة من قارات العالم القديم، وغدت لغة الحضارة الإنسانية التى انحلت فى بوتقتها لغات وحضارات متعددة، وشكلت بالتالى حلقة محورية فى الحلقات الحضارية الإنسانية الكبرى.

ولفت أمين البحوث الإسلامية، إلى أن القرآن الكريم قد عامل اللغة العربية أكثر من كونها مجرد لغة، فقد حافظ عليها بحفظ الله تعالى له، فاستمدت منه كمالها وجلالها وجمالها، فكان لها سببا من أسباب السماء.

وأوضح أن ظاهرة الامتداد التاريخى غير المنقطع للعربية يعود إلى نقطة التحول الكبرى فى تاريخ العرب، التى يمثلها الدين الإسلامى وكتابه المقدس القرآن الكريم الذى غير العالم، وحفظ العربية لغة مقدسة، ولغة حضارة وفكر إنسانى.

وتأتى ندوة "اللغة العربية..الماضى والحاضر"، فى إطار اهتمام الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باللغة العربية، وتعليمها للناطقين بها وغير الناطقين، وتعد العربية أغنى لغات العالم، بما تتضمنه كل أدوات التعبير فى أصولها، ولما لها من مكانة وأهمية لدى العرب والمسلمين على مر التاريخ، كما أنها استطاعت أن تحافظ على أصالتها واستقلالها على مر العصور والأزمنة؛ بل وأثرت فى غيرها من اللغات الأخرى.