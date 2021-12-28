عاجل- السيسى يوجه رسالة للمزارع: عمرك ما هتحقق نجاح وأنت مستريح

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الدولة اتجهت للزراعة بالشتل والرى بالتنقيط لما لهما من أهمية كبرى، منوهًا بأن هناك 300 ألف فدان قصب السكر بالزراعة التقليدية وضعت الدولة خطة لتغييرها بشكل علمى.





وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، أن الرى بالتنقيط يقلل التلوث ويوفر العمالة ويرشد استهلاك المياه، وأن زراعة الأراضى بالشتلة يحقق إنتاجًا أكبر. وتابع السيسى، موجهًا حديثه للمزارع المصرى، "عمرك ما هتحقق نجاح وأنت مستريح.. إحنا فى عالم متغير وعنيف". ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، صباح اليوم، ومن المقرر أن يتفقد محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وفقًا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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