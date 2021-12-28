وزير الزراعة: مصر شهدت نهضة غير مسبوقة خلال 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقال القصير فى كلمة ألقاها اليوم، خلال افتتاح الرئيس السيسى أعمال التطوير والتوسعات الجديدة فى مصنع اليوريا نترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، إن قطاع الزراعة شهد خلال 7 سنوات مضت نهضة غير مسبوقة تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030، وأيضا مع أهداف التنمية المستدامة استهدفت تعزيز الأمن الغذائى.

وأضاف: أن هذه النهضة تستهدف أيضا تحسين التغذية بشكل صحى وأمن، والقضاء على الفقر خاصة فى المناطق الريفية، وزيادة القدرة على التنافسية للصادرات المصرية، وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وتعزيز الزراعة المستدامة.

وقال السيد مرزوق القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة و الاحتوائية التى استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع والتى لا تفرق ما بين محافظة وأخرى، مضيفا أنه بناء على توجيهات رئيس عبد الفتاح السيسى تم تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خطط الحكومة رغم وجود العديد من التحديات الصعبة.

وتابع: أننا بصدد تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتتاح العديد من المشروعات التنموية والزراعية والخدمية والصناعية فى محافظات الصعيد ومنها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية كيما مصنع 2 لإنتاج الأسمدة، مشددا على أن الأسمدة تعتبر مكون رئيسى من مكونات التنمية الزراعية.

وشدد على الأهمية الاستراتيجية للأسمدة من منظور قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن الاسمدة تساعد فى توفير احتياجات قطاع الزراعة وأيضا تعزيز الزراعة النظيفة والعضوية وتعظيم استخدامات الموارد الطبيعية وخلق فرص عمل جديدة وتوفير حصص تصديرية تؤدى إلى زيادة النقد الأجنبى حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار ويتمثل فوائد الأسمدة للنبات فى أنها تساعد على تحمل النبات للاجهادات ومقاومة الأمراض وأيضا تساعد على زيادة النمو الخضرى وأيضا هو مصدر طاقة للنبات، كما يساعد على زيادة النمو الثمرى وبالتالى زيادة الإنتاج.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الأسمدة لها أنواع متعددة مثل الأسمدة المعدنية والأسمدة العضوية والحيوية وأيضا الأسمدة الورقية، موضحا أن الأسمدة المعدنية تعد من أهم أنواع الاسمدة للنبات فإنها تتنوع ما بين الأسمدة الآزوتية والأسمدة الفوسفاتية الأسمدة البوتاسية.

وأضاف: أن الإنتاج المحلى من الأسمدة الآزوتية تكفى لاحتياجات السوق المحلى وهناك أيضا فائض للتصدير أما بالنسبة للأسمدة الفوسفاتية الإنتاج يكفى للاحتياجات المحلية والجزء منها فائض للتصدير أما فيما يتعلق بالاسمدة البوتاسية فإن الدولة المصرية تستورد معظم الاحتياجات إما فى شكل مادة خام أو فى شكل منتج نهائى.