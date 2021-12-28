الطفلة جنى تكشف تفاصيل إفطارها مع الرئيس السيسى: قالى أنا حبيتك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت عائشة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إن جنى تعلقت بشكل كبير بالرئيس السيسى، لدرجة أنها اعتقدت أن الرئيس عندما ذهب، كان نائمًا فى أحد منازل القرية، وأرادت أن تذهب إليه وتطرق الباب عليه لتوقظه وتجلس معه، وأن جنى كانت سعيدة جدًا بلقاء الرئيس.

تابعت أنها كانت معهم وقت اللقاء وكانت تركز مع ابنتها ووجدت أنها تضحك وتمزح مع الرئيس السيسى بشكل تلقائى، فيما كان الرئيس فى قمة التواضع.

من جهتها، كشفت جنى محمود، خلال المداخلة أنها تحدث بشكل مطول مع الرئيس السيسى، مضيفة: "الرئيس قالى أنا حبيتك يا جنى، وأنا بحب الرئيس السيسى جدًا".

تابعت الطفلة: "الرئيس قالى أنا معجب بيكى وقالى الابتسامة بتاعتك حلوة وقلتله شكرًا وبشكرك إنك جيت هنا فى أسوان، مشيرةً إلى أنها تناولت الإفطار مع الرئيس وقالت له بالنوبية سيسى سيسى أنت رئيسنا".

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.