حصاد 2021.. الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 700 ألف مواطن بمعهد الكبد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لما يقرب من 700 ألف مواطن، فى عام 2021، من خلال المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة والسكان.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التى قُدمت بالمعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، شملت العيادات الخارجية (الباطنة، الكبد والجهاز الهضمى، الأورام، الكشف المبكر عن الأورام، الأطفال، الجلدية، زراعة الكبد)، حيث تلقى الخدمة الطبية 600 ألف مواطنًا.

وتابع أنه تم إجراء 19عملية زراعة كبد ناجحة بنسب نجاح تتضاهى تتعدى النسب العالمية، فضلًا عن تقديم خدمة علاج فيروس بى بوحدة الفيروسات الكبدية لـ 5 آلاف مواطن، بأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التى يقدمها المعهد.

ونوه «عبدالغفار» إلى إصدار 40 ألف قرار علاج على نفقة الدولة فى مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء 1000 حالة حقن كيماوى لمرضى الأورام، علاوة على إجراء 5 آلاف عملية منظار تشخيصى و1000 منظار علاجى بقسم المناظير والقنوات المرارية والجهاز الهضمى بالمعهد، كما تم إجراء 17 ألف جلسة غسيل كلوى بقسم الكلى، وإجراء 300 أشعة مقطعة بكافة التخصصات الطبية، و8 آلاف أشعة موجات صوتية، و1700 أشعة رنين مغناطيسى، و20 أشعة باستخدام جهاز الهايفو.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد قام باستحداث قسم الهايفو ضمن أقسام الأشعة بالمعهد (موجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة HIFU)، بقيمة 25 مليون جنيهًا، والقسم متخصص فى تقديم العلاج غير الجراحى للأمراض السرطانية.

ومن جانبه، أشار الدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، إلى أن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع أساليب علاجية عالمية فى كافة التخصصات، بالإضافة إلى تدريب 44 طبيبا ضمن برنامج الزمالة الطبية فى تخصصات (الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمى، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.

واستكمل أن القسم الداخلى بالمعهد يعمل بسعة 83 سريرا، لافتًا إلى مشاركة المعهد فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لـ 19 مرضا وراثيا لدى الأطفال حديثى الولادة، بالتعاون مع المركز المصرى للتحكم فى الأمراض التابع للمعهد.