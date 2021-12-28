عاجل- الرئيس السيسى: لا بخاف ولا بيهمنى إلا البلد

جدة - نرمين السيد - وعن مسألة الإدارة.. أوضح الرئيس السيسى، فى كلمته خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، "كل زملائنا الموجودين فى شركات قطاع الأعمال يختلفوا معى ويقولوا: لا.. إحنا بندير كويس".

وتابع: "أرد عليهم بحاجة واحدة: "بأمارة إيه؟ بأمارة مجالس الإدارة اللى فلوسها بالكوم، والكلام ع الهوا أهو: "أنا لا بخاف ولا بيهمنى .. إلا البلد بس.. لكنى ما بخافش من حد خالص العمر ده بتاع ربنا والمكان ده بتاع ربنا.. ووقت ما يقولى يلا هعظم وأمشى".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، صباح اليوم، ومن المقرر أن يتفقد محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وفقًا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.