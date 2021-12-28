السيسي لنواب البرلمان: ”بدل ما نرفع سعر القصب.. نزود إنتاجية الفدان”

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعر القصب، قائلا: "النواب قبل موسم القصب يطلبوا زيادة السعر.. والنبى زود السعر شوية.. نواب الشعب على دماغنا.. يا جماعة البرلمان بدل ما تقولى زود السعر.. طب هزود قد ايه 50 -100 جنيه.. انا بقولك على حاجة تزود 20 طن.. يعنى 50 % زيادة".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تعقيبه على حديث وزير الزراعة بحفل افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد: "يعنى الزيادة أكبر والإنتاج أكبر.. لما تقولى الفدان يجيب 65 ألف طن.. طب لا ليه.. ليه مش يكون 70 ألف طن.. صعب ولا عاوز متابعة وحرص وإصرار.. كتير من الكلام بيتقال".
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