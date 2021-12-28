تعرف على رسائل الرئيس السيسى للمصريين من أسوان

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أوضاع الدولة المصرية في الماضى، قائلا: "لن أنسى عام 2011.. والمفروض يا مصريين مش تنسوا العام ده.. كل إجراء وخطوة مش تنسوا العام ده.. اللى أنقذكم ربنا وحده.. وربنا اللى أنقذ البلد دى من مصاير الخراب والدمار.. ولأجل خاطر الـ 100 مليون مصري".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كملته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد عددا من الرسائل المهمة لكل المصريين.

لا بخاف ولا بيهمنى إلا البلد.. والعمر والمكان بتاع ربنا

بقول مش عاوزين نرجع تانى للخراب وتدهور عمل المصانع

ما نكررش نفس أخطاء زمان عشان نقدر نكمل

التسعير والإدارة والحوكمة لنجاح المشروعات الجديدة

نظم الرى الحديثة ترشد 40% من استهلاك السماد وتقلل التلوث

ربنا أنقذنا من الخراب علشان الغلابة وبحاجى عليكم من الضياع

المواطن بفطرته وذكائه حس بالإصلاح خلال الـ7 سنين اللى فاتت واستحمل الإجراءات الصعبة

أقول لأهل أسوان: تحملتم التلوث اللى كان موجود وقدرنا بمحطات المعالجة نقلله

الدولة فى احتياج لدخول القطاع الخاص لتطوير الصناعة

هنوفر عناصر النجاح للمصانع الجديدة ومش هنكرر اللى فات

القطاع الخاص شريك معانا.. هيدفع ويبقى معانا بفلوسه

الإصلاح اللى بيتم لن يكون على حساب العمال أبدا