تكليف رئاسي لوزير المالية بتعويض الصيادين عن فترة التوقف بالبحيرات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة حريصة كل الحرص على أن يكون كل المصريين يعملون عملا مناسبا يوفر لهم دخلا يكفيهم، وهذا لن يتم إلا بالعمل الجاد والتخطيط الجيد.

وأضاف السيسى أنه بالنسبة للمواطنين العاملين بمجال الصيد فى البحيرات سيتم تعويضهم عن فترة إيقاف الصيد وهى "3 أشهر"، موجها وزير المالية محمد معيط بأن يوفر التعويضات اللازمة للصيادين خلال هذه الفترة.

ووجه وزارة الزراعة وكل الجهات المسؤولة عن الثروة السمكية أن تعمل على رفع إنتاجية الأسماك بالبحيرات وفقا لأحدث الأساليب العلمية، مطالبا الصيادين بعد النزول للبحيرات خلال فترة توقف "3 أشهر" والالتزام بتعليمات وزارة الزراعة.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس يقوم كذلك بتفقد محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد الرئيس تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

كما افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

كما تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية الجديدة بصعيد مصر، كما استمع إلى عروض وشروح تفصيلية عن العديد من تلك المشروعات

كما شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد خاصة في مجال الزراعة، ومنها مشروع توشكى الخير، وذلك ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد".

كما تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة اسوان، كما افتتح عددًا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وتأتي افتتاحات المشروعات القومية ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل