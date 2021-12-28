/668857/بالأسلحة-البيضاء-مشاجرة-بسبب-خلافات-الجيرة-في-سوهاج

نشبت مشاجرة بدائرة قسم طهطا شمال سوهاج نتيجة خلافات الجيرة بين 5افراد استخدم فيها الاسلحة البيضاء ونتج عن المشاجرة اصابات تم نقلها الى مستشفى سوهاج الجامعي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

انتقل على الفور الرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، ومعاونيه كل من النقيب محمد صفوت و النقيب عبدالله مطاوع، والفريق المعاون لهم وتم ضبط طرفي المشاجرة.

وتبين أنها بين كل من طرف أول كل من" محمد ع خ ا " 32 عام عامل مصاباً بجروح متفرقة بفروة الرأس، و"حسين ع خ " 24 عام عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم ، ووالدهما المدعو" عبد الرحيم خ ا ع " 60 عام عامل.

وبين طرف ثان كل من" محمود م ش ع" 33 عام نجار مصاباً بجروح شبه نافذ بالصدر وجروح وسحجات بالعضد الأيسر والساعد الأيمن، و شقيقه " أحمد م ش ع " 27 عام عامل مصاباً بجروح قطعية متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، والطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منها علي الأخر بالضرب وأتهم الطرف الثاني الطرف الأول بالتعدي عليهما بسلاح أبيض "سنجه " تم ضبطها "وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة وتحرير محضر بالواقعة .

جامعة سوهاج تشارك ختام تدريب التكتلات الإنتاجية وإدارة الحاضنات بأسوان

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بآليات تطوير التكتلات الإنتاجية وإدارة الحاضنات، والذى نظمته مؤسسة إنرووت للتنمية من خلال مشروع مسار.

كان ذلك بمحافظة أسوان بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، ومنها عين شمس، الإسكندرية، المنوفية، بنها، بني سويف، أسيوط، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن ريادة الأعمال هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر، مؤكداً على ضرورة تعزيز التوجه الفعال الذى تتبناه الدولة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشيداَ بالدور الذى تقوم به إنرووت للتنمية، ومشروع مسار في دعم ريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار، أن التدريب استمر لمدة ٣ أيام، وتضمن التعريف بالتكتلات الإنتاجية وآليات تطويرها، وأيضاً إطلاع المشاركين على استراتيجيات إدارة وحدات تنمية وتطوير الأعمال وربطها بمجتمع الأعمال والصناعات، مشيراً إلى أنه تم استعراض قصة نجاح حاضنة أعمال مسار جامعة سوهاج في دعم وتطوير تكتل اللوف بمدينة طهطا، من خلال مشروع تطوير سلاسل القيمة للوف والذى تنفذه إنرووت للتنمية.