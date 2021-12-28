/668860/الرئيس-العصفورة-بتلاقي-رزقها-واحنا-لازم-نسعى-علشان-نلاقي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى لزيادة إنتاجية الفدان الواحد، متابعا: "بدل ما يكون الإنتاج 80 ألف طن يكون 100 ألف طن".

ورد الرئيس السيسي على أقوال بعض المواطنين في عدم تواجد فرص للعمل: "الفرص موجودة.. وربنا سبحانه وتعالى.. مفيش عصفورة قالته لو طلعت هتاكلنى ولا .. بتطلع وتلاقى رزقها.. وده مخلوق ضعيف وربنا بيرزقنا.. ولازم نجرى على رزقنا.. ومفيش فرصة لحاجة زى كده والا لما تتعمل".

كنت اتمنى ان الفلاحين يشاركوا معانا الاحتفالية النهاردة ويشروحوا لنا كيفية الاستفادة من زراعة القصب

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يالقطاع الخاص للمشاركة في العمل بالمصانع والمشروعات القومية الجديدة قائلا: "أنا بقول للقطاع الخاص عايزين تشتغلوا معانا أهلا وسهلا/ احنا محتاجينكم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في احتفالية افتتاح مشروع كيما بأسوان، "لا بد من اتقان العمل في المصانع الجديدة، وعدم إعطاء فرصة للتحيز وفتح مجال للعمل بالمصانع دون حق، مخاطبًا مديري المصانع: "الإدارة الجيدة مفيهاش خواطر ونقوم بتعيين ناس ملهمش لازمة".

وفي سياق متصل قال السيسي:" احنا مبندهوسشى على الناس" فى إصلاح شركات قطاع الأعمال..و"العمال ملهومشى ذنب".

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته: "ربنا وحدة اللي انقذ البلد دي من الخراب، وده لأجل الـ100 مليون مواطن اللي عايشين فيها، مشيرًا: "بتزعلوا مني علشان خايف عليكم من الضياع"، متابعًا: "كلموا الناس وي ما بكلمكم لأن الناس عايزة المصلحة".

" مش عايزين نرجع للخراب تاني اللي شافته البلد خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب التسيب والإدارة الغير صالحة والحوكمة"، حيث جاء لك خلال إشارته إلى إدارة المصانع ومديريها الذين يسمحون بدخول أشخاص غير مءهلين للعمل بها.

وأضاف الرئيس السيسي، أننا لا نريد العودة مجدد للدمار الذي طرأ على المصانع، مضيفا: " عايز ادي فرصة للشباب للعمل في المصانع والانتاج علبشان ميتكررش الخراب اللي شوفناه قبل كدة".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا لا بخاف ولا بيههمني أهم حاجة بالنسبة لى البلد، مضيفًا: أنا المواطنين في مصر تحملوا الصعاب 7 سنوات ولا بد أن نقدرهم في القادم".