تفاصيل انهيار أجزاء لعقار بمدينة دمنهور دون وقوع إصابات بشرية.. صور

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انهيار أجزاء لعقار بشارع جانبي خلف مستشفى العيون بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة البحيرة، بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار بلكونتين عقار خلف مستشفى العيون بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وافادت غرفة العمليات انه بالانتقال لمكان العقار المنكوب بدمنهور، وبالانتقال والفحص تبين انهيار بلكونتين من عقار، وتسبب في تهشم سيارة أسفل العقار، وتم فرض كردونًا أمنيًا وفصل المرافق لحين المراجعة من الإدارة الهندسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

على جانب أخر تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوفاة 4 من اسرة واحدة سيدة و3 اطفال مصرعهم، اثر اصابتهم بادعاء تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى

وتوفيت سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه احمد طه 15 سنة، وأية احمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن احمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

وجار اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، واخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة واسباب الملابسات .