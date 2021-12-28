الرئيس السيسى: فى البرلمان بيطالبوا بزيادة أسعار القصب سنويًا ..و« نواب الشعب على دماغنا»

/668863/الرئيس-السيسى-فى-البرلمان-بيطالبوا-بزيادة-أسعار-القصب-سنويا-و-نواب-الشعب-على-دماغنا

تسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفالية افتتاح مصنع كيما بمحافظة أسوان لانتاج الأسمدة الزراعية، عن مقدار انتاج الفدان في زراعة القصب، والذي يتراوح ما بين 55 و60 طن للفدان، حيث قال: "احنا ليه منشتغلش على زيادة انتاج القصب، وليه محضرش معانا فلاحين الاحتفالية النهاردة ويشرحو لنا كيفية الاستفادة والتطور في زراعة القصب ويبقى درس نستفيد منه كلنا".

وأضاف الرئيس السيسي، أن نواب البرلمان كل عام يطالبون بزيادة الأسعار قبل الحصاد: "نواب البرلمان على دماغنا طبعا ولكن ياجماعة يا بتوع البرلمان بدل ما تقولوا لي زود السعر.. هزوده كام يعني 50 جنيه؟.. دا انا بقولك على حاجة تزود لك 20 طن يعني 50%.. وكدة نكون وصلنا في انتاج القصب أعلى حد". وأشار الرئيس أن العمل الجاد والوصول إلى أقصى حد من الانتاج، سواء في القصب أو الأسماك أوغيرها من الانتاج، وبالتالي الزراعة تعمل على وضع المخططات والبرامج والمؤتمرات والحديث المستمر حول التطور والانتاج.

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