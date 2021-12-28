/668871/الرئيس-أنا-عايز-ربنا-يشيلني-كل-اللي-أنا-عملته-يوم-القيامة

قال الرئيس السيسي، إن منظمة السكة الحديد والنقل العام لم تشهد تطور منذ سنوات طويلة، وذلك بسبب التكلفة العالية للمشروعات التي تقوم بها، وقلة الدخل أو العائد من هذه المشروعات: "لما كانوا يطلبوا زيادة التذكرة من المسئولين في السنوات السابقة كانوا يرفضوا علشان خايفين على الكرسي .. كانت البلد تعبانه من سكة حديد وطرق ومواني وغيرها، علشان مكنش في ارادة".

وأضاف الرئيس السيسي: "قولت لوزير النقل متزودش التذاكر قبل ما تجدد كل سيارات القطارات وتقدم خدمة متميزة للمواطنين، وده في كل قطارات مصر".

وقال وزير النقل خلال كلمته، إن غدًا الأربعاء لم تكون هناك عربة قطار قديمة في كل سكك حديد مصر، وتابع الرئيس السيسي: "أنا عايز يوم القيامة ربنا يشيلني كل حاجة أنا عملتها، وبالتالي نحن الآن نعمل على وضع اسس جديدة للدولة وخطة جديدة

ورد الرئيس السيسي على أقوال بعض المواطنين في عدم تواجد فرص للعمل: "الفرص موجودة.. وربنا سبحانه وتعالى.. مفيش عصفورة قالته لو طلعت هتاكلنى ولا .. بتطلع وتلاقى رزقها.. وده مخلوق ضعيف وربنا بيرزقنا.. ولازم نجرى على رزقنا.. ومفيش فرصة لحاجة زى كده والا لما تتعمل".

كنت اتمنى ان الفلاحين يشاركوا معانا الاحتفالية النهاردة ويشروحوا لنا كيفية الاستفادة من زراعة القصب

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يالقطاع الخاص للمشاركة في العمل بالمصانع والمشروعات القومية الجديدة قائلا: "أنا بقول للقطاع الخاص عايزين تشتغلوا معانا أهلا وسهلا احنا محتاجينكم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في احتفالية افتتاح مشروع كيما بأسوان، "لا بد من اتقان العمل في المصانع الجديدة، وعدم إعطاء فرصة للتحيز وفتح مجال للعمل بالمصانع دون حق، مخاطبًا مديري المصانع: "الإدارة الجيدة مفيهاش خواطر ونقوم بتعيين ناس ملهمش لازمة".

وفي سياق متصل قال السيسي:" احنا مبندهوسشى على الناس" فى إصلاح شركات قطاع الأعمال..و"العمال ملهومشى ذنب".

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته: "ربنا وحدة اللي انقذ البلد دي من الخراب، وده لأجل الـ100 مليون مواطن اللي عايشين فيها، مشيرًا: "بتزعلوا مني علشان خايف عليكم من الضياع"، متابعًا: "كلموا الناس وي ما بكلمكم لأن الناس عايزة المصلحة".

" مش عايزين نرجع للخراب تاني اللي شافته البلد خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب التسيب والإدارة الغير صالحة والحوكمة"، حيث جاء لك خلال إشارته إلى إدارة المصانع ومديريها الذين يسمحون بدخول أشخاص غير مءهلين للعمل بها.

وأضاف الرئيس السيسي، أننا لا نريد العودة مجدد للدمار الذي طرأ على المصانع، مضيفا: " عايز ادي فرصة للشباب للعمل في المصانع والانتاج علبشان ميتكررش الخراب اللي شوفناه قبل كدة".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا لا بخاف ولا بيههمني أهم حاجة بالنسبة لى البلد، مضيفًا: أنا المواطنين في مصر تحملوا الصعاب 7 سنوات ولا بد أن نقدرهم في القادم".

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد، ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

الجدير بالذكر أن مصنع كيما 2 بأسوان لإنتاج الأسمدة تم تنفيذه بتكلفة 11.6 مليار جنيه ، ومقام على 60 فدان ويوفر 3700 فرصة عمل، والمصنع الذى سيفتتحه الرئيس ينتج أسمدة أزوتية اليوريا والنترات ويوجه جزء كبير منها للتصدير بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطنى، ولا سيما انه تم تنفيذه بأحدث تكنولوجيا عالمية ونفذته شركة تكنومينت الإيطالية .

المشروع يهدف الى انتاج 1220 طن من الامونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يومياً بمصنع كيما الجديد بأجمالي 570 الف طن/ سنوياً و300طن امونيا توجه الى المصنع القديم لإنتاج 120 الف طن/ سنوياً من نترات الامونيا منخفض وعالي الكثافة و100 الف طن/ سنوياً من سماد نترات النشادر الأزوتي