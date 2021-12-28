/668878/محافظ-سوهاج-رفع-درجة-الاستعداد- تحسبا-لعدم-استقرار-الأحوال-الجوية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من غد الأربعاء 29 ديسمبر الجاري، وحتى يوم السبت القادم 1 يناير 2022م، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية . وكلف " الفقي " مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .

جامعة سوهاج تشارك ختام تدريب التكتلات الإنتاجية وإدارة الحاضنات بأسوان

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بآليات تطوير التكتلات الإنتاجية وإدارة الحاضنات، والذى نظمته مؤسسة إنرووت للتنمية من خلال مشروع مسار.

كان ذلك بمحافظة أسوان بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، ومنها عين شمس، الإسكندرية، المنوفية، بنها، بني سويف، أسيوط، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن ريادة الأعمال هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر، مؤكداً على ضرورة تعزيز التوجه الفعال الذى تتبناه الدولة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشيداَ بالدور الذى تقوم به إنرووت للتنمية، ومشروع مسار في دعم ريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

وأضاف أن مشروع مسار يستهدف دعم وتنمية الاقتصاد المحلي بما يحقق أهداف الاقتصاد الوطني، إتساقا مع رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار، أن التدريب استمر لمدة ٣ أيام، وتضمن التعريف بالتكتلات الإنتاجية وآليات تطويرها، وأيضاً إطلاع المشاركين على استراتيجيات إدارة وحدات تنمية وتطوير الأعمال وربطها بمجتمع الأعمال والصناعات، مشيراً إلى أنه تم استعراض قصة نجاح حاضنة أعمال مسار جامعة سوهاج في دعم وتطوير تكتل اللوف بمدينة طهطا، من خلال مشروع تطوير سلاسل القيمة للوف والذى تنفذه إنرووت للتنمية.

يذكر أنه شارك بالتدريب الدكتور محمد عبد الله مدير وحدة تنمية الأعمال، والدكتور محمود المنشاوي مدير مركز التطوير المهني .