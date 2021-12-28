/668881/السيسي-يوجه-رسالة-للمزارعين-لازم-نوفر-ونستخدم-أدوات-حديثة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي- في تعقيبه على كلمة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال افتتاحه أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان- إن الدولة لن تسمح مرة أخرى بتردي أوضاع المصانع والشركات التي تقوم بافتتاحها لاسيما مصنع كيما أسوان الذي تم افتتاحه اليوم.

دوت الخليج

تصريحات السيسي اليوم

ونبه الرئيس إلى أن هذا المصنع عانى من الإهمال لفترة كبيرة، نتيجة عدة عوامل وأن الحكومة وضعت استراتيجية أساسها التسعير الصحيح وجودة الإدارة والحوكمة لضمان استمرارية عمل مثل هذه المصانع.

وذّكر الرئيس السيسي بموقف حدث بينه وبين أحد الشباب من أسوان عام 2017 حيث قال الأخير" إن أوضاع المصنع غير جيدة وأن مخلفاته تلقى في النهر".

آخر تصريحات السيسي

وأكد الرئيس أن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى.

وأوضح الرئيس أنه إذا تم تطبيق استراتيجية الري الحديث سيستهلك المزارع كمية أقل من الأسمدة ويسمح للدولة حينها بتصدير الفائض بالأسعار العالمية ويوفر دخلا للدولة وبالتالي نحافظ على المصانع.

ووجه الرئيس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكذلك وسائل الإعلام المختلفة بتوعية المزارعين بأن استخدام الأسمدة يمكن أن يُرّشد من خلال استخدام نظم الري الحديثة ، وهو ما يوفر السماد ويقلل التلوث واستخدام المياه في الزراعة.

وقال الرئيس السيسي إنه من العيب الاستمرار على المسار نفسه بأن يتم الاقتراض لتطوير المصانع وبعد 10 أو 15 سنة ،تتدهور تلك المصانع مرة أخرى ، لأن منظومة الإدارة الحالية تكون نتيجتها ما آلت إليه أوضاع المصانع. وأشاد الرئيس بوزير قطاع الأعمال هشام توفيق ، قائلا " أنت أكثر شخص رأيته في قطاع الأعمال حريص على الإصلاح " مشيرا إلى أن الوزير أبلغه بالمخالفات التي شملت بناء فيلات وشاليهات وبيوت على أراضي شركات قطاع الأعمال .