رسمياً.. هاني زادة ونجلة يترشحان على عضوية الزمالك

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شهدت انتخابات نادي الزمالك اليوم على تواجد هاني زادة ونجله أحمد، بتقديم أوراق الثنائي، بإنتخابات الزمالك، على منصب العضوية برئاسة مجلس إدارة النادي القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم هاني زادة بأوراوقة على منصب العضوية فوق السن، في حين تقدم نجله أحمد هاني زادة بأوراقة على منصب تحت السن.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم الأربعاء الماضي، وتنتهي المدة غداً الثلاثاء.

وكان أحمد سليمان قد قدم أوراق ترشحه للانتخابات اليوم الأثنين على رئاسة القلعة البيضاء.

مرتضى منصور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

اللجنة المؤقتة للزمالك السابقة

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".

حسام المندوه

وعلم موقع دوت الخليج أن حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك السابقة بأنه سوف يترشح في قائمة المستشار مرتضى منصور غداً الثلاثاء.

وأكدت مصادر أن حسام المندوه سوف يتواجد غداً الثلاثاء في نادي الزمالك من أجل الترشح للانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن يترشح مرتضى منصور رئيس النادي الحالي غداً على مقعد الرئاسة من أجل خوض الانتخابات الهامة القادمة، والتي سوف تشهد منافسة قوية أمام أحمد سليمان.