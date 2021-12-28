30صورة لـ دوت الخليج بجلسة محاكمة وزير التعليم فى البرلمان«طارق شوقى يستمع ويضع يده على خده»

/668868/30صورة-لـ-تحيا-مصر-بجلسة-محاكمة-وزير-التعليم-فى-البرلمانطارق-شوقى-يستمع-ويضع-يده-على-خده

شهدت الجلسة العامة للبرلمان انتقادات حادة لوزير التربية والتعليم، فى الوقت الذى استمع د.طارق شوقى لانتقادات الأعضاء وهو«يضع يده على خده»،حيث وجه النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، انتقادات لأداء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خصصها المجلس لطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للوزير، إلى مشكلة عجز المعلمين، التي بلغت عجز 120 ألف معلم.

وقال داود خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء " الوزارة أعلنت وجود عجز 120 ألف معلم وخُلقت أداة للحل ولم تستخدمها"، مشددًا على عدم إمكانية توفير تعليم جيد دون وجود مدرسين مدربين. وأشار داود فى كلمته إلى أزمة الصف الرابع الابتدائي في مواد الرياضيات والعلوم، مؤكدًا عدم تدريب المدرسين على هذه المناهج، وقال "الوزير لابد أن يزور مدارس مصر المختلفة، لا يختزل المسألة في عدد معين من المدارس وأكد داود أن المسؤولية سياسية تقع على الحكومة والبرلمان وقال مخاطبًا وزير التعليم "ماتقوليش وزارة المالية أوالتخطيط الحكومة حازت على الثقة مشتركة عليكم إيجاد حلول"

دوت الخليج

وقال "حدث تفكك أسري نتيجة أن الأسرة مكبلة بمدرسين طالعين علشان يقوموا بالدور اللي المدرسة ما قدرتش تقوم به".

وجه النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور ، انتقادات لوزير التربية والتعليم قائلا: "وقفنا مع الوزير وقلنا نجاحك من نجاح مصر لأنه مشروع قومي، الا يشعر أن المريض يئن وأن الاهالي تشكو، سنة رابعة مافيش مؤشرات، الكيماوي وقع شعر المريض الأهالي تئن بصورة كاملة".

كما لفت إلى مشكلات امتحانات الثانوية العامة والحاجة لتدريب الطلاب على الامتحانات، وقال العلاج بالصدمة يحول الممكن لمستحيل" وتابع،: "الوزير صنع البدلة قبل أن يصنع قماش البدلة، نريد أولويات وتدرج في التعامل وإلا أصبحت الوزارة وزارة كرفتات نريد تدرج حقيقي في التعامل المواطن"، واستطرد "المعلمين غير مؤمنين بمشروعك"

وقال الدكتور محمود قاسم ، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة لوزير التربية والتعليم ، إن الدكتور طارق شوقي خرق الدستورومجانية التعليم بقرارربط تسليم الكتب بالمصروفات ،منتقدا منظومة التعليم الفني ، قائلا : تلك المنظومة لاتخرج طلاب يحتاجهم سوق العمل واصبحت هى والعدم سواء ". واشار إلى أن الوازرة ارهقت الأسرة المصرية والمدرس والطلبة بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي .

من جانبه قال النائب طلعت عبدالقوي، إن الدستور نص على التزام ا الدولة بتخصص نسبة 4% من الناتج القومي للتعليم ، ورغم ذلك الوزارة تضرب بمجانية التعليم عرض الحائط ، مؤكدا ان الوزارة تخالف القانون بسبب المتطوعين الذى استعانت بهم فى العملية التعليمية حيث نص القانون على حصولهم مقابل مادى مناسب مقابل ما يتكبدونه من عمل .

وأضاف :" التطوع لا يصلح فى عملية تعليمية وهؤلاء المتطوعين لهم حقوق " فيما قال النائب فريدى البياضى ، إن وزير التربية والتعليم يتعامل مع المنظومة التعلمية على انها سلعة ، ولكن الدستور يؤكد عكس ذلك ، قائلا : أرى ان تحديد الكلمة ب 120 ثانية لا يكفى لعرض وجهة نظري ولكن أرى أن ا لوزير فشل فى الإعداد لخطة التطوير خاصة فىما يتعلق بالصف الرابع الابتدائى".

قال النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب، إن هناك مشكلات كبرى في منظومة التعليم، ليبدي اعتراضه على أن منهج الصف الرابع الابتدائي يخلو من الأحاديث النبوية، وهو أمر مستغرب بالنسبة إليه، وأن نظام الثانوي والتابلت به مشكلات عديدة، وأن الدولة المصرية قد تكبدت أموالا طائلة لتلك البنود، ولكن بلا أي أثر لهم حتى الآن.

وواصل النائب، أن الأدوات الذكية التي وفرتها الوزارة دون تخطيط جيد لكيفية استخدامها، أمثال التابلت والصبورة الذكية، يتسخدمها الطلاب لفتح المواقع الإباحية، وليس لتطوير المنظومة التعليمية.

30صورة لـ دوت الخليج بجلسة محاكمة وزير التعليم فى البرلمان«طارق شوقى يستمع ويضع يده على خده»

وكان قد ذكر قبلها النائب عن حزب النور أيضا أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب السلفي: "وقفنا مع الوزير وقلنا نجاحك من نجاح مصر لأنه مشروع قومي، الا يشعر أن المريض يئن وأن الاهالي تشكو، سنة رابعة مافيش مؤشرات، الكيماوي وقع شعر المريض الأهالي تئن بصورة كاملة".

كما لفت إلى مشكلات امتحانات الثانوية العامة والحاجة لتدريب الطلاب على الامتحانات، وقال العلاج بالصدمة يحول الممكن لمستحيل"، واستطرد مخاطبًا الوزير "الوزير صنع البدلة قبل أن يصنع قماش البدلة، نريد أولويات وتدرج في التعامل وإلا أصبحت الوزارة وزارة كرفتات نريد تدرج حقيقي في التعامل المواطن"، واستطرد "المعلمين غير مؤمنين بمشروعك"