عاجل- كامل الوزير: نقلة نوعية فى عربات السكة الحديد المنضمة للخدمة قريبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال كلمته فى افتتاح مصنع اليوريا ونترات الامونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان وتدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، بحضور الرئيس السيسى، أن الهيئة العربية للتصنيع وردت عربات متطورة لوزارة النقل وبالتعاون مع شركة صينية.

وقال الوزير إنه تم عمل ورش عمل فى منطقتى التبين والسبتية لتطوير وتحديث جرارات السكة الحديد، كما تم تزويد جرارات السكة الحديد بحواسب الية متطورة لزيادة القدرة على التحكم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الامونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وذلك وفقا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم.