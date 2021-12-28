المركز الثقافى الكورى يحتفى بطلاب معهد «سى جونج» ويعلن قبول دفعة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأعرب "أوه سونج هو" مدير المركز عن شكره لجميع الطلاب داعياً إلى مواصلة اهتمامهم باللغة والثقافة الكورية.
وقال إنه رغم أن الدراسة لا تزال أونلاين إلا أن هذه الأجواء كانت إيجابية ومفيدة بالنسبة للطلاب الذين يعيشون فى مناطق بعيدة عن القاهرة حيث تمكنوا من تعلم اللغة والاقتراب أكثر من الثقافة الكورية.
وأشار إلى المركز يسعى جاهدا إلى التوسيع فى دورات تعليم اللغة الكورية بحيث تشمل أكبر عدد من المتقدمين.
وبلغ عدد الدراسين فى الفصل الدراسى الثانى نحو 297 طالباً ومن المقرر أن يستكمل معظمهم دراسة اللغة الكورية خلال الفصل الدراسى الأول لعام 2022.
وفى سياق متصل أعلن المركز قبول دفعة جديدة من الدارسين للفصل الدراسى الأول لعام 2022 بمعهد سى جونج، ويمكن للجميع التقدم عبر الرابط الموجود على الموقع الالكترونى للمركز أو صفحة "فيس بوك" ابتداءً من الثانى من يناير وعلى مدار ثلاثة أيام.
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