عاجل- الرئيس السيسى يشاهد فيلما وثائقيا حول تطوير سكك حديد مصر

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن قطاع النقل والمواصلات شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، نتيجة اتجاه الدولة للتطوير الشامل لمنظومة النقل خصوصا فى السكة الحديد.

وأضاف الوزير فى كلمة ألقاها اليوم، خلال افتتاح الرئيس السيسى أعمال التطوير والتوسعات الجديدة فى مصنع اليوريا نترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، أن وزارة النقل تستهدف الوصول إلى 13 ألف كيلو متر سكة حديد مطورة بحلول 2024، مضيفا: "بدأنا فى رفع كفاءة جرارات السكة الحديد فى إطار خطة التطوير".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وفقا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم.