السفير المصرى بطوكيو يسلم أوراق اعتماده إلى إمبراطور اليابان

جدة - نرمين السيد - وأكد سفير مصر الجديد لدى اليابان، على ما تتميز به العلاقات بين الدولتين من روابط تاريخية عميقة امتدت لما يربو لنحو قرن ونصف، حيث شملت فى طياتها مختلف أوجه التعاون فى شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافيةوالتعليمية والسياحية.

وأشار إلى تطلعه لقيام الجانبين بالبناء على هذا التاريخ الحافل والروابط القوية لدفع التعاون المشترك نحو آفاق جديدة تعزز من الأواصر التى تجمع بين البلدين الصديقين.

وفى ذات السياق، أوضح السفير أبو بكر فى أعقاب اللقاء الذى جمعه بالإمبراطور "ناروهيتو" أنه يستهل بتلك المناسبة فترة عمله فى اليابان التى تعد إحدى أكبر دول العالم، عازمًا على بذل جهود حثيثة لاستمرار دفع العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك استثمار المنجزات التى تحققت على مدى السنوات الماضية من أجل تعزيز الروابط الثنائية، خاصة فى ظل قيام السيد رئيس الجمهورية بزيارة اليابان مرتين عام 2019، إلى جانب زيارة سيادته فى سنة 2016، فضلاً عن زيارة رئيس الوزراء اليابانى الأسبق "شينزو آبى" للقاهرة فى عام 2015، بالإضافة لما شهدته الأعوام الماضية من تبادل للزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين والتنسيق بينهما فى مختلف المحافل.

يُشار فى هذا الإطار إلى أن عام 2022 يشهد الاحتفال بذكرى مرور 160 عاماً على بدء العلاقات بين مصر واليابان والتى تعود إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر حين توقفت إحدى بعثات الساموراى فى مصر عام 1862.

كما يمثل العام القادم الذكرى السبعون لافتتاح السفارة اليابانية بالقاهرة عام 1952، والتى تلاها افتتاح السفارة المصرية فى طوكيو عام 1953.

هذا بالإضافة إلى تطلع الجانبين للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال سنة 2022، والتى تعد اليابان أحد أكبر داعميه، حيث يمثل أيقونة رمزية وفريدة للتعاون المصرى اليابانى، وبهذا يُعتبر العام القادم بمثابة علامة مضيئة على صعيد العلاقات التاريخية التى تربط بين الدولتين.