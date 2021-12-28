وزير التعليم العالى: القيادة السياسية أولت اهتماما خاصا بالتعليم وأنماطه

جدة - نرمين السيد - والذى يعقد بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، تحت رعاية الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، وذلك بحضور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وبمشاركة وزراء التعليم العالى والبحث العلمى بالوطن العربى، وغادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو.

وفى كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الذى يضم الأشقاء العرب من كافة الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل التى يمر بها الوطن العربى خاصة فى ظل ما يحيط به من أخطار من كافة الجوانب، مؤكدًا على الدور الكبير للمؤتمر كمنارة للثقافة والتربية والعلوم.

ووجه وزير التعليم العالى الشكر لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على استضافة الدورة الثامنة عشرة من المؤتمر، موجهًا الشكر أيضًا لمنظمة الألكسو، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد أحد الفعاليات الناجحة التى تعقدها المنظمة بصفة دورية لمواكبة المستجدات التى تشهدها الساحة العربية والعالمية فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار إلى استضافة جمهورية مصر العربية الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمى بالدول العربية فى ديسمبر عام 2019 تحت عنوان (الذكاء الاصطناعى: التحديات والرهانات) برئاسة مصرية، والذى أوصى باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة على مختلف المستويات؛ لتحقيق التحول الرقمى الشامل للحد من الفجوات الرقمية، وضمان فرص متكافئة للاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن العمل على وضع سياسات عامة، وخطط تنفيذية لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعى، إضافة إلى دعم البحث والتطوير والابتكار فى الذكاء الاصطناعى والتعلم وتطبيقاته، وتضمين الذكاء الاصطناعى فى مناهج التعليم بدءًا من المراحل الأساسية وبشكل يتناسب مع كل مرحلة من مراحل التعليم.

وأضاف الوزير، أنه بالرغم مما أصاب العالم جراء جائحة كورونا إلا أن الدورة السابعة عشرة من هذا المؤتمر جاءت استشرافية ومكنت الكثير من الدول العربية من مجابهة تداعيات الأزمة من خلال التحول الرقمى واستخدامات الذكاء الاصطناعى المختلفة فيما يتعلق بالعملية التعليمية واستمراريتها، مؤكدًا أن الإستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعى التى تم إطلاقها فى فبراير 2019 ارتكزت على أربعة محاور أساسية هى (الحوكمة، التنمية، الموارد البشرية، والأنشطة الدولية).

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عملت على تفعيل توصيات المؤتمر السابع عشر وتطبيقها على أرض الواقع من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات، واتخاذ الكثير من القرارات، ومن أهمها: إنشاء مراكز تميز وحاضنات تكنولوجية فى مجالات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعى (AI) بالجامعات المصرية بما يعزز مخرجات البحوث فى هذا المجال، وبما يتماشى أيضًا مع بناء مصر الرقمية، فضلاً عن زيادة تمويل ودعم المشاريع البحثية فى مجال الذكاء الاصطناعى والتعليم وتطبيقاته المعززة من خلال البرامج الأكاديمية المتعددة، إضافة إلى تفعيل التحول الرقمى واعتماد التعليم الهجين منذ اليوم الأول من جائحة كورونا، والذى مكن من استمرار العملية التعليمية فى كافة الجامعات المصرية فى أعوام الجائحة 2020 – 2021.

وأشار إلى أن القيادة السياسية فى جمهورية مصر العربية أولت اهتمامًا خاصًا بالتعليم وأنماطه وجودته، مع الأخذ بالأساليب والاتجاهات الحديثة فى التعليم والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويدعم اتجاهاتها وجعلها أكثر فاعلية وملائمة لحاجات المجتمع وسوق العمل، لافتًا إلى استضافة مصر النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى "GFHS"بعنوان (رؤية المستقبل) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبمشاركة 77 دولة وحضور 24 ألف مشارك، فضلاً عن عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن المنتدى تناول عددًا من المحاور، منها: مستقبل العمل، وإعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى سوق العمل التى فرضتها الثورة الصناعية الرابعة، وكذا التأكيد على جاهزية مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى للثورة الصناعية الخامسة.

وأضاف الوزير، أن الدورة الثامنة عشرة لهذا المؤتمر ستعمل على استكمال ما جاء فى الدورة السابعة عشرة، مشيدًا بما قدمته منظمة الألكسو بالتعاون مع جامعة الدول العربية من إعداد خطة عربية؛ تهدف إلى استمرارية التعليم والتعلم فى جميع مراحله وأشكاله فى حالات الطوارئ والأزمات، والتى يتم إنجازها فى الوقت الراهن بالتشاور مع الدول العربية.

وفى ختام كلمته، سلم رئاسة المؤتمر الثامن عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

ومن جانبه، أشار محمد ولد أعمر المدير العام لمنظمة الألكسو إلى أن الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر الوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى بالدول العربية ستناقش تقريرًا عن الدورة السابقة، وكذلك عرض تقرير عن جهود منظمة الألكسو فى مجابهة تداعيات جائحة كورونا على التربية والتعليم، إضافة إلى عرض وثيقة "استخدام تكنولوجيا البلوك تشين فى التعليم" وعرض الوثيقة الرئيسية لمؤتمر "التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى فى أفق 2030: الرؤية والتوجهات".