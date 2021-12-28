عاجل- السيسى: تطوير محطة أسوان لخدمة المصريين أولا قبل السائحين

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان وتدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، أننا سنمتلك سكة حديد تضاهى الدول المتقدمة بعد الانتهاء من مشروع الميكنة، مخاطبا المسؤولين عن قطاع السكة الحديد والمواطنين بالمحافظة على مرافق السكة الحديد ونظافة المحطات وعربات القطارات.

وأشار إلى أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين فى الحفاظ على كفاءة السكك الحديدية، منوها بأن سياسات التسعير كانت سببا وراء تدهور المشروعات القديمة فى قطاع السكة الحديد.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وذلك وفقا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم.