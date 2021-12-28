جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال كلمته فى افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان وتدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، بحضور الرئيس السيسى: "نستهدف نقل الحاويات من الموانىء والأماكن المختلفة عن طريق السكة الحديد، وتم رفع كفاءة محطة مصر بشكل كبير تطبيقا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتم تطبيق إجراءات محكمة داخل محطات السكك الحديد، كما تم تركيب ماكينات للدخول الآلى فى محطة دمنهور.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الامونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.
ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وذلك وفقا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزير النقل: رفع كفاءة 1017 عربة سكة حديد بورشة أبو راضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.