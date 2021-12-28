عاجل.. وزير النقل: رفع كفاءة 1017 عربة سكة حديد بورشة أبو راضى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال كلمته فى افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان وتدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، بحضور الرئيس السيسى: "نستهدف نقل الحاويات من الموانىء والأماكن المختلفة عن طريق السكة الحديد، وتم رفع كفاءة محطة مصر بشكل كبير تطبيقا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتم تطبيق إجراءات محكمة داخل محطات السكك الحديد، كما تم تركيب ماكينات للدخول الآلى فى محطة دمنهور.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الامونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وذلك وفقا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم.