الرعاية الصحية تطلق مبادرة «البطل الإلكترونى» بمحافظات التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة (البطل الإلكترونى _ E-Champion)، لاختيار أفضل "منشآت صحية، أطباء، ممرضين، إداريين" من حيث التسجيل الإلكترونى بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".





وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن المبادرة تشمل اختيار الأفضل فى التسجيل الإلكترونى من المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، إضافة إلى اختيار الأفضل من الأطباء بالأقسام الداخلية والخارجية والخدمية كأقسام "المعمل، الأشعة، الصيدلية" للمستشفيات، وكذلك اختيار الأفضل من التمريض بالأقسام الداخلية والخارجية، وأفضل موظف مكتب دخول فى التسجيل الالكترونى.

وأضافت الهيئة، أنه تشمل المبادرة اختيار الأفضل فى التسجيل الإلكترونى من مراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب الأفضل من الأطباء والتمريض وموظف مكتب الدخول فى التسجيل الإلكترونى بها، وذلك على مدار الفترة من 20 ديسمبر 2021 وحتى 20 يناير 2022.

وتابعت: أنه سيتم تكريم المتميزين فى التسجيل الإلكترونى من خلال حفل تقيمه الهيئة آخر شهر يناير 2022، إضافة إلى تقديم الجوائز للفائزين منهم تقديرًا لجهودهم المبذولة فى الميكنة والتحول الرقمى للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لاستمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية مبادرة (E-Champion) للتنافس بين المنشآت الصحية والعاملين من الأطقم الطبية والإدارية بها، والتشجيع على استمرارية الارتقاء بعمليات التسجيل الإلكترونى والتى شهدت نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، مما يعزز آليات الميكنة والتحول الرقمى لكافة الخدمات العلاجية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجة الرامية إلى أن تصبح أول هيئة ذكية رقمية، والذى يساهم فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وسرعة وجودة وكفاءة الأداء، ويضمن تيسير حصول المواطنين عليها، تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية وأهداف التنمية الشاملة المستدامة فى القطاع الصحى كجزء من رؤية مصر 2030.