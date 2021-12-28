ضمن حياة كريمة.. صحة المنيا توقع الكشف على 13 ألفا فى شهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة تضمنت قريتى معصرة حجاج وصندفا بمركز بنى مزار، وقفادة بمركز مغاغة، وقريتى الشيخ عبادة و أبو قلتة بمركز ملوى، والخيارى بمركز أبو قرقاص، وأولاد مرجان بديرمواس، وذلك على مدار شهر نوفمبر الماضى.





يأتى ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية أسامة القاضى، محافظ المنيا، و فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا. وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 13 ألف و273 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل للمستشفيات للحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج. وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إنه تم عمل عدد 814 تحليل مختلف، وعمل موجات صوتية لــ 317 حالة، ورسم قلب لـ 92 حالة، وأشعة سينية لـ 45 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 889 متردد، وتحويل للمستشفيات 311 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 952 مترددا.

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