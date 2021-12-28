عاجل.. السيسى: نضع أسسا لدولة جديدة تنمو كما نتمنى

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان وتدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين فى الحفاظ على كفاءة السكك الحديدية، منوها بأن سياسات التسعير كانت سببا وراء تدهور المشروعات القديمة فى قطاع السكة الحديد، موضحا أن التكلفة الإجمالية لتطوير قطاع النقل بجميع أنواع بلغ 1700 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم رفع جميع القطارات القديمة من خطوط السكة الحديد، مؤكدا بقوله: "نضع أسسا لدولة جديدة كى تنمو كما نتمنى".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الامونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وذلك وفقا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم.